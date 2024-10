Die First-Responder-Einheit Esthal ist am Dienstag offiziell ins Leben gerufen worden und meldet somit der Integrierten Leitstelle Ludwigshafen den Status „einsatzbereit“.

Die Initiative stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Notfallversorgung dar, indem sie qualifizierte Ersthelfer mobilisiert, die im Notfall schnell reagieren können. First Responder sind ehrenamtliche Helfer der Feuerwehreinheit Esthal, die eine spezielle Ausbildung durchlaufen haben, um lebensrettende Maßnahmen zu ergreifen und somit die Zeit bis zum Eintreffen professioneller Rettungskräfte zu überbrücken.

Die Rolle der First Responder ist besonders wichtig, da sie in der kritischen Phase zwischen dem Auftreten eines medizinischen Notfalls und der Ankunft des Rettungsdienstes eingreifen können. Dieser Zeitraum, auch als therapiefreies Intervall bezeichnet, kann entscheidend für die Überlebensrate der Betroffenen sein. Die Mitglieder der First-Responder-Einheit, die zur Sicherheit der Bürger im Tal beitragen wird, werden regelmäßig geschult und weitergebildet.

Die Aktiven appellieren an die Bevölkerung, sich über die Arbeit der First Responder zu informieren und sie zu unterstützen – sei es durch ehrenamtliches Engagement, Spenden oder durch die Teilnahme an Informationsveranstaltungen.

Spendenkonto

DE05 5479 0000 0000 6051 90 (Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Esthal, Kennwort: First Responder).