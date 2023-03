Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erst vor wenigen Tagen hat der Neustadter Stefan Mehmedovic über seinen Arbeitgeber eine Sachspendenaktion für die Menschen in der Ukraine ins Leben gerufen. Die Aktion brachte mittlerweile so viele Hilfsgüter ein, dass für den Transport an die Grenze sogar ein Fahrzeugwechsel notwendig wird.

Kistenweise stapeln sich Babynahrung, Toilettenpapier, Tierfutter und weitere Waren auf dem Neustadter Gelände des Montagebetriebs Guthertz. Über dem geöffneten Garagentor klebt deutlich