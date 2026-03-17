Knifflige Weltlage und viele Unsicherheiten: Wie die Neustadter Firma Ruland sich in dieser Situation neu aufstellt und als Anlagespezialist ihre Marktposition behaupten will.

Wer beim Einkaufen zu Sprudel, Saft, Zahnpasta, Shampoo sowie Ketchup, Joghurt oder Shampoo greift, könnte mit der Arbeit eines Unternehmens in Berührung kommen, das seit 2000 seinen Sitz im Gewerbegebiet Im Altenschemel in Lachen-Speyerdorf hat. Konkret geht es um die Ruland Engineering & Consulting GmbH. Dort beschäftigt man sich mit Planung, Bau und Betreuung von komplexen Anlagen, in denen flüssige Produkte verarbeitet werden. Das Unternehmen mit seinen rund 350 Mitarbeitern (150 davon sind in Lachen-Speyerdorf tätig, insgesamt gibt es fünf Standorte) kümmert sich mit seinen Anlagen um den Herstellungsprozess mit Mischen, Erhitzen, Filtrieren. Der jährliche Umsatz liegt bei rund 60 Millionen Euro. Die Kunden, die man zum Teil über die Produktnamen aus Supermarktregalen kennt, sind in 60 Ländern weltweit zu finden.

Bei Ruland hat es zum Jahreswechsel eine große Veränderung gegeben, denn Bernhard Scheller und Jürgen Kutzer, die mit Günter Ruland gegründet hatten, haben nach 25 Jahren die aktive Geschäftsführung abgegeben. „Beide sind aber noch in Projekte involviert und dem Unternehmen weiterhin verbunden und unterstützen unsere Entwicklung. Das ist nicht selbstverständlich“, sagt Florian Klein, Geschäftsführender Gesellschafter. Er verantwortet das Kaufmännische und den Personalbereich und bildet nun mit den beiden langjährigen Mitarbeitern Jürgen Schütze (Vertrieb, Digitalisierung, Qualitätsmanagement) und Jens Schumann (Technik) die neue Ruland-Geschäftsführung. Das Trio will das Unternehmen weiterentwickeln und für die Zukunft fit machen.

Krisenfeste Hauptbranchen

Das ist angesichts der aktuellen Weltlage keine einfache Aufgabe. Aber davor schrecke man nicht zurück, betont Klein: „Wir bleiben positiv, wollen mehr machen und Chancen nutzen.“ Da aufgrund der vielen weltweiten Krisen und den dadurch verursachten Unsicherheiten etliche Betriebe mit größeren Investitionen zurückhaltender seien und dann auch keine neuen Anlagen bestellten, sei das klassische Projektgeschäft aktuell eher schwächer, so Klein. Viele Kunden hielten größere Investitionsentscheidungen bewusst zurück, während Planungs- und Engineeringleistungen weiter beauftragt würden. „So wollen die Unternehmen handlungsfähig sein, sobald sich die Investitionslage aufhellt.“ Man profitiere auch davon, dass die Hauptbranchen Lebensmittel und Pharmazie krisenfest und immer nachgefragt seien.

Eine Ruland-Anlage für die Produktion in der Lebensmittelindustrie. Foto: Ruland Engineering & Consulting GmbH/oho

Jürgen Schütze und Jens Schumann betonen, dass sich Ruland der sich ändernden Marktlage entsprechend anpassen müsse. Dies betreffe etwa die Bemühungen um Aufträge. Man sei auf Prozesse und nicht auf Branchen spezialisiert, zu Kunden pflege man lange Partnerschaften. „Das macht alles sehr stabil und verlässlich“, so Schütze. Um aber auch an neue Aufträge kommen zu können, „gehen wir nun eben verstärkt auf neue Messen und knüpfen dort und auf anderen Plattformen neue Kontakte“. Gemeinsam mit Jens Schumann schaue er zudem, wie die internen Arbeitsabläufe angepasst werden können. Künstliche Intelligenz sei dabei sehr wichtig. „KI schafft Effektivität, weil eine viel schnellere Datenverarbeitung möglich ist. Unsere Fachleute brauchen wir trotzdem für die Bewertung der Daten“, erläutert Schumann. Schütze fasst die Entwicklung so zusammen: „Weniger Fleißarbeit, dafür mehr mitdenken und Strategien entwickeln.“

Unternehmen bekannt machen

Das Führungstrio will seinen Beitrag leisten, dass Ruland diese neuen Aufgaben gut meistern kann. Dafür schaue man sich auch immer alle Abläufe in Projekten an. Wichtig sei, Zuständigkeiten klar zu definieren, damit möglichst alles Hand-in-Hand laufe und die Effizienz steige. Dabei wolle man den Fachleuten im Haus vermitteln, dass sich jeder einbringen könne. „Durch neue Anstöße kommen dann ja auch Vorschläge, von denen alle profitieren“, meint Schumann. Schütze stimmt zu und zieht einen Vergleich: „Daheim hält man ja auch gerne an Bewährtem fest. Wenn man dann doch was verändert, merkt man, dass es sogar besser wird und Spaß macht.“

Florian Klein ist wichtig, dass diese Unternehmenskultur erhalten bleibt: „Wir wollen agil bleiben.“ Seine zwei Geschäftsführerkollegen sieht er als Beleg, wie Ruland in die Zukunft gehen kann. Denn Schütze und Schumann hätten in der Projektarbeit begonnen und bis hinauf zur Geschäftsführungsebene immer mehr Verantwortung übernommen. „Wir müssen unsere Führungskräfte entwickeln, also jetzt schon Vorarbeit für in zehn Jahren leisten“, ergänzt Schütze. Alle drei sehen in dieser Form der internen Unternehmenskultur die richtige Basis, um an Aufträge zu kommen, die für die wirtschaftliche Entwicklung ja unabdingbar seien. „Was wir machen, ist ein Dauerlauf, kein Sprint“, bekräftigt Klein. „Konstanz ist unser Schlüsselfaktor, sowohl im Umgang mit unseren Mitarbeitern als auch in den Kundenbeziehungen“, so Schütze.

Eine zweite große Herausforderung ist das Thema Mitarbeiter. Der Standort Neustadt sei angesichts seiner Erreichbarkeit, der Nähe zu Großstädten und der Lebensqualität gut. „Wenn wir jemanden für uns gewinnen und die Personen sich hier niederlassen, fühlen sie sich dann schnell zuhause und wohl. Von daher passt das Paket in Neustadt“, sagt Klein. Man sei immer auf der Suche nach Ingenieuren. Aber auch im handwerklichen Bereich gebe es Bedarf. Daher will sich Ruland zunehmend in der Region präsentieren und bekannt machen. „Einfach damit die Menschen wissen, es gibt uns, und wir könnten ein potenzieller Arbeitgeber sein“, sagt Nadine Plantefol, die das Unternehmensmarketing verantwortet.