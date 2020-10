Die Firma Fouquet Elektrogroßhandel GmbH aus Neustadt feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Trotz Corona floriert der Handel. Die Geschäftsführer Jochen und Axel Schneider sind optimistisch. Nur eine Entwicklung treibt ihnen Sorgenfalten auf die Stirn.

Die Brüder Jochen und Axel Schneider führen in dritter Generation die Firma Fouquet Elektrogroßhandel GmbH. 2016 stellten sie das Unternehmen neu auf und traten der Bruder-Gruppe bei, der 27 mittelständische Elektrogroßhandelshäuser aus Süddeutschland und Sachsen angehören. „Die Zunahmen an Unternehmenskooperationen in der Branche bewog auch uns dazu. So können wir Kosten senken und Vorteile der Zusammenarbeit wie schnellere Lieferketten oder neue Kundenkontakte nutzen“, sagt Jochen Schneider, der mit seinem Bruder auf das 100-jährige Bestehen des Betriebs anstoßen kann.

Die Firma Fouquet betreibt neben ihrem Hauptsitz in Neustadt drei Niederlassungen in Kaiserslautern, Speyer und Pirmasens. Mit einem Jahresumsatz von 26 Millionen Euro und 56 Mitarbeitern zählt sie zu den mittelständischen Unternehmen. Sie beliefern Kunden in Baden-Württemberg, der Saarpfalz und in Hessen. „Eigentlich wollten wir unser Jubiläum im August feiern“, sagt Axel Schneider. Aufgrund der aktuell geltenden Corona-Beschränkungen habe man entschieden, die Feierlichkeiten auf das nächste Jahr zu verschieben.

Wie alles begann

Die Firmengeschichte beginnt im Jahr 1920. Damals gründete Johann Fouquet das Elektrohandelsgeschäft mit Sitz in der Hauptstraße Nummer 118 in Neustadt. Bereits ein Jahr später wurde in Kaiserslautern eine Filiale eröffnet. Über den Unternehmensgründer ist nicht viel bekannt. Axel Schneider hat anlässlich des Jubiläums im Stadtarchiv erfolglos nachgeforscht. Als Fouquet 1933 bei einer Geschäftsreise tödlich verunglückte, übernahmen Schneiders Großeltern, Albert und Käthe Schneider, das Geschäft. Sie waren bei Fouquet angestellt und nutzten die Gelegenheit.

1964 stieg Albert Schneiders Sohn Kurt ein. Fast 40 Jahre lang leitete er das Unternehmen. Genauso funktionierte die Stabübergabe bei der nächsten Generation: Sohn Jochen kam 1999 als zweiter Geschäftsführer hinzu, später auch sein Bruder Axel. 2003 zog sich ihr Vater zurück. Jochen Schneider ist Elektroinstallateur und Großhandelskaufmann, sein jüngerer Bruder Axel Industriekaufmann. Beide absolvierten ihre Ausbildung außerhalb des Familienunternehmens, „weil man es halt so macht“.

Wieso der Firmensitz verlegt wurde

Überlegungen, den Firmennamen zu ändern, hatte es nie gegeben. „Der Name hatte großen Wiedererkennungswert, den wir nicht verlieren wollten“, sagt Jochen Schneider. Die Großmutter Käthe habe sich bei ihren Einkäufen gerne mal etwas in den Kaufhäusern zurücklegen lassen. Wenn sie „Auf den Namen Fouquet-Schneider“ gesagt habe, hätten alle Bescheid gewusst.

In den 40er-Jahren zog das Geschäft von der Hauptstraße in die Landauer Straße um. Schräg gegenüber der Esso-Tankstelle wurde der dringend benötigte Lagerraum gefunden. 1979 dann ein weiterer Umzug in die Chemnitzer Straße, wo die Firma heute ansässig ist. Mitte der 90er Jahre zum 75. Jubiläum kam eine Niederlassung in Pirmasens und 2007 eine weitere in Speyer hinzu.

Produkte werden energieeffizienter

Im Fokus der Firma Fouquet steht der Vertrieb von Elektroinstallationsmaterial an Elektrofachbetriebe. Zum Produktportfolio gehören sowohl Waschmaschinen, Kühlschränke und Geschirrspüler als auch Verbrauchsgüter der Unterhaltungsindustrie. Immer wichtiger werden die Themen Elektromobilität und regenerative Energien. „Wir vertreiben vermehrt Ladesäulen für E-Autos sowie Photovoltaik- und Solaranlagen“, erzählt Jochen Schneider.

Gerade die Elektro-Branche unterliege einem stetigen Wandel. Die Unternehmen müssten ständig am Ball bleiben. „Ohne Strom geht nichts mehr. Wie dieser umweltfreundlich erzeugt und sparsam genutzt werden kann, treibt die Branche um“, ergänzt Axel Schneider. Der Trend gehe zu energieeffizienten Produkten. Die neue Energieeffizienzverordnung zwinge Hersteller allerdings auch dazu, an allen Ecken und Enden Strom einzusparen.

Digitalisierung und Transparenz gefragt

Auch die Digitalisierung spielt für die Branche eine große Rolle. Viel laufe inzwischen über den Online-Handel. Zudem solle für Verbraucher alles transparenter gestaltet werden. So sollen Produkte schon bald mit digitalen Zertifikaten versehen werden, denen Informationen zu Hersteller und Produktionsort entnommen werden können.

Branche mit guten Zukunftsaussichten

Die Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 habe die Firma gut überstanden. Auch die Corona-Krise beeinträchtige das Geschäft nicht. Ganz im Gegenteil. Die aktuelle Lage sei gut. Die Elektro-Branche habe eine gute Prognose. „Wir sind optimistisch. Gerade in der Baubranche sind in den vergangenen Jahren so viele Aufträge eingegangen, die jetzt und in der kommenden Zeit erst bearbeitet werden können“, so Axel Schneider. Das überbrücke eine mögliche Krise. „Mittelfristig bereitet uns der Fachkräftemangel Sorgen“, sagt Jochen Schneider. Wenn es zu wenig Fachpersonal gäbe, kämen Aufträge ins Stocken, was einen Nachfragerückgang mit sich bringen könnte. Nichtsdestotrotz wollen die Brüder mit der Firma weiter wachsen. „Wir wollen unser Vertriebsgebiet ausweiten und vielleicht noch weitere Standorte erschließen.“