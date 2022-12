Im nächsten Jahr soll der zweite Bauabschnitt von „Wasser in die Stadt“ umgesetzt. Jetzt geht es um die Umgestaltung des Juliusplatzes sowie der Gasse zum Marktplatz. Der Hauptausschuss votierte am Donnerstag dafür, den Auftrag für Pflasterarbeiten, Leitungsbau und Wassertechnik für rund 670.000 Euro an die rheinhessische Firma Flörchinger zu vergeben. Diese hatte auch den ersten Bauabschnitt zwischen Kriegerdenkmal und Klemmhof realisiert. Endgültig entscheiden wird der Stadtrat am Dienstag.