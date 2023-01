Am Samstag und am Sonntag, 7./8. Januar, ist die Ausstellung mit Kinderbuchillustrationen von Annette Swoboda in der Neustadter Villa Böhm zum letzten Mal geöffnet, jeweils von 11 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. Am Sonntag findet darüber hinaus in der Ausstellung um 16 Uhr eine Bilderbuch-Lesung mit der Künstlerin für Kinder von 4 bis 6 Jahren statt. Die Teilnahme daran ist für die Kinder kostenfrei. Auch der von Swoboda gestaltete Adventskalender am Neustadter Rathaus ist am Wochenende zum letzten Mal zu sehen. Bis zum Sonntagabend um 22 Uhr werden die Fenster beleuchtet.