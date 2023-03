Eine Neustadterin hat die Polizei auf die Spur mehrerer gestohlener Fahrräder gebracht. Die Frau hat auf einer Internet-Plattform entdeckt, das dort ein Fahrrad zum Verkauf angeboten wurde, das ihr vergangenes Jahr gestohlen worden war. Die Frau zeigte Interesse und vereinbarte mit dem Verkäufer einen Termin. Zu diesem erschienen dann aber Zivilfahnder der Kriminalpolizei und nicht die Neustadterin. Denn sie hatte die Polizei vorab über alles informiert. Beim „Kauftermin“ stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich um das gestohlene Fahrrad handelte. Es wurde direkt an die Neustadterin übergeben. Außerdem entdeckten die Polizisten noch zwei weitere Fahrräder, die ebenfalls in Neustadt gestohlen worden sind. Der Verkäufer, ein 19-jähriger Neustadter, betonte, dass er nicht der Dieb sei. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an, so die Polizei. Klar ist, dass zu den anderen beiden Fahrrädern keine Anzeigen wegen Diebstahls vorliegen. Die Polizei bittet daher die Besitzer, sich bei der Inspektion zu melden (Telefon 06321 8540). Es handelt sich um Retro-Hollandrad der Marke Bocas, Farbe grün, und ein Damentourenrad der Marke Calvin, Farben gold/blau mit tiefem Einstieg.