Im Januar hat der Stadtrat beschlossen, dem kommunalen Klimapakt des Landes beizutreten. Das Gute daran: Fördermittel von über zwei Millionen Euro allein für Neustadt.

Ein klimaneutrales Rheinland-Pfalz bis zum Jahr 2040: Dieses Ziel kann das Land ohne Mitwirkung der Kommunen nicht erreichen. In der Folge hat es einen kommunalen Klimapakt aufgelegt, dem die Kommunen beitreten können. Abgesehen davon, dass Neustadt ähnliche Ziele verfolgt, gibt es einen besonderen Anreiz: rund 2,4 Millionen Euro zusätzliche Landesfördermittel.

Diese resultieren aus dem „Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation“ (Kipki), das das Land ebenfalls Ende 2022 vorgestellt hatte. Der Beitritt zum Klimapakt, bei dem es vor allem um Beratung geht, ist ein erster Schritt, darauf aufbauen soll die Förderung konkreter kommunaler Maßnahmen. Insgesamt umfasst Kipki 250 Millionen Euro.

Nach Einwohnerzahl

180 Millionen davon erhalten die Kommunen entsprechend ihrer Einwohnerzahl, die in Neustadt laut Verwaltung bei 54.297 (Stand Mitte 2022) liegt. Pro Kopf werden 43,83 Euro ausgeschüttet, was einen Anteil von gut 2,4 Millionen Euro ergibt. Weitere 60 Millionen Euro steckt das Land in einem Ideenwettbewerb für innovative Leuchtturmprojekte. Das kann ein kommunales Nahwärmenetz sein, eine klimafreundliche Innenstadt oder Nutzung von Wasserstoff-Technologie. Die restlichen zehn Millionen werden für Verwaltung und Beratung gebraucht. Wie Neustadt dabei vorgehen will, wird der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag auf Antrag der Grünen beraten.

Das Gute an dem Programm: Für die Förderung ist kein Eigenanteil nötig, das Geld kann also auf jeden Fall abgerufen werden. Ab Juli sollen Anträge gestellt werden können. Voraussichtlich bis Frühsommer will Neustadt einen Vorhabensplan erarbeiten. Bis Ende Oktober 2023 können die Kommunen dann festklopfen, welche Projekte sie tatsächlich umsetzen wollen. Umgesetzt sein müssen diese bis Sommer 2026. Es geht allein um neue Projekte, nicht um laufende.

Arbeitsgruppe gründen?

Um die besten Projekte festzulegen, sollte aus Sicht der Grünen eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden – bestehend aus Vertretern der städtischen Fachabteilungen, der Stadtwerke, eventuell der Wohnungsbaugesellschaft und des Stadtrats. Für die „Leuchtturmprojekte“ schwebt den Grünen ein Aufruf an alle Bürger, Verbände oder auch Firmen vor, über die besten Ideen soll dann der Stadtrat entscheiden.

In der Januar-Sitzung wurde dieser Antrag vertagt, war aber zuvor nicht überall auf Gegenliebe gestoßen. Hauptbedenken: Ein Arbeitskreis könne das Pensum in der vorgegebenen Zeit nicht schaffen, der städtische Klimamanager sei bereits am Ball, und den Bürgern dürfe nicht suggeriert werden, dass private Maßnahmen gefördert werden.