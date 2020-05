Ein Jahr lang haben die Finanzämter nach der Zufriedenheit der Bürger gefragt. In Rheinland-Pfalz nahmen 12.3000 Menschen an der Online-Umfrage teil. Die Neustadter Behörde erhielt im Durchschnitt die Note 2,2.

Insbesondere die Freundlichkeit (Note 1,7) und die fachliche Kompetenz der Mitarbeiter (1,9) wurde gelobt. Verbesserungsbedarf sah die Mehrheit der Befragten in der Verwaltungssprache (3,1), etwa in Schreiben und bei Erläuterungen im Steuerbescheid. Dabei handelt es sich meist um Fälle, in denen das Finanzamt von der Steuererklärung abgewichen ist.

In diesem Bereich soll es aber bald bundesweit Abhilfe geben. Ein im vergangenen Jahr initiiertes Kooperationsprojekt hat zum Ziel, Texte der Steuerverwaltung bürgerfreundlicher und verständlicher zu gestalten.

Die positive Rückmeldung würde gerade in Zeiten von Corona die Mitarbeiter motivieren, so Norbert Krischer, Vorsteher des Finanzamts Neustadt. Sie würden alles dafür tun würden, um Betroffenen schnelle Hilfe zu ermöglichen.

Ergebnisse der Bürgerbefragung sind online unter www.finanzamt-altenkirchen-hachenburg.de abrufbar.