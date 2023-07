Tim Hellwig ist deutscher Vizemeister im Triathlon über die Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Lauf). Mit seinem Team gewann er allerdings durch das Endergebnis der Einzelwertung unangefochten die Mannschaftswertung der Bundesliga. Bei den „Finals“ in Düsseldorf hatte der 24-jährige Neustadter, der für das Team Hylo Saar startet, in der Einzelwertung allerdings Pech. Er quittierte eine Zeitstrafe von zehn Sekunden, weil er seine Schwimmbrille beim Wechsel auf das Rad in die falsche Box geworfen hatte. Hellwig befindet sich nach einem schwierigen Jahr 2022 wieder im Aufwind. 2021 holte er seinen ersten Titel bei den Männern, damals saß noch der Frust tief über die verpasste Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio. Diesmal dominierte er zwar das Schwimmen, hatte auf dem Rad zeitweilig mehrere Sekunden Vorsprung und führte auch in der ersten Runde beim Lauf deutlich vor Lasse Priester. Sein Teamkollege überholte ihn allerdings, während Hellwig seine Zeitstrafe abbüßte. Hellwig kam schließlich mit 17 Sekunden Rückstand auf Priester in 51:15 Minuten ins Ziel. „Es war schon extrem ärgerlich, nach der Zeitstrafe war das Adrenalin weg“, kommentierte er. Der Fehler beim Wechsel war schnell erklärt: „Man ist mit dem Kopf schon beim Radfahren.“ Jetzt fiebert er der Weltmeisterschaft am nächsten Wochenende in Hamburg entgegen. Dann geht es dreimal über die Ultra-Sprint-Distanz. In mehreren Ausscheidungsrennen geht es über 300 Meter Schwimmen, acht Kilometer Radfahren und 1,8 Kilometer Laufen bis zum Finale.