Das Open-Air-Kino auf der Haßlocher Pferderennbahn verspricht vom 25. bis 27. Juli schon zum 21. Mal Filmvergnügen im Freien samt Tombola und Kino-Snacks. Das ehrenamtlich tätige, junge Team hat zusammen mit der Tourist-Information wieder drei beliebte Filme ausgesucht.

Für viele Filmfans in Haßloch gehört das Open-Air-Kino auf der Galopprennbahn längst zur festen Programmgestaltung in den Sommerferien. In 20 Jahren sind bisher 60 Filme über die große Leinwand geflimmert, die seitdem natürlich immer moderner wird, was die Technik anbelangt.

An drei Abenden findet das „Frischluftkino“, wie es von vielen Besuchern fast liebevoll genannt wird, sicher auch diesmal wieder sein Publikum: Eine schräge Märchen-Komödie, ein Actionfilm und ein unterhaltsamer Spionagefilm stehen sozusagen als cineastische Leckerbissen auf der diesjährigen Filmmenükarte.

Die Auswahl für das Sommerkino muss dabei schon sehr früh im Jahr getroffen werden, betont die Leiterin der Haßlocher Tourist-Information Annika Dietz. Schon im Januar berät sich das ehrenamtliche Team aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit der Tourist-Information, um geeignete -und oft noch ziemlich aktuelle- Filme auszuwählen. Eine „Wunschliste“ geht dann an Kinobetreiber Thomas Sauer vom Rex-Kino-Center Schifferstadt, mit dem für die nötige Technik plus Leinwand seit vielen Jahren für das Haßlocher Open-Air-Kino „eine sehr zuverlässige Zusammenarbeit“ besteht, wie die Tourist-Information gern hervorhebt.

Sauer schaue dann bei den großen Filmverleihern, was machbar ist – die „festen Kinos“ haben aber laut Annika Dietz bei aktuellen Filmen zunächst immer Vorrang. in diesem Jahr habe das Team mit „Chantal im Märchenland“ sogar einen Film am Start, der erst nach der Titelauswahl in die regulären Kinos kam. Da es sich aber dabei um ein Spin-Off – also eine Art Fortsetzung in einer eigenen Geschichte mit einem der zentralen Hauptcharaktere- aus der beliebten „Fack ju Göhte“-Trilogie handelt, habe man „doch relativ sicher sein können“, dass der Film in der Besuchergunst gut abschneiden sollte.

„Chantal im Märchenland“

Und so macht „Chantal im Märchenland“ (2024/FSK12/123 Minuten) auch den Anfang beim Kino auf der Rennbahn: Die deutsche Komödie verspricht am Donnerstag, 25. Juli, ein verrücktes Märchen mit Protagonistin Chantal, natürlich wieder verkörpert durch Jella Haase. „Wild, magisch und lustig“ soll das werden, und Fans dürfen sich rund sieben Jahre nach dem Ende der „Fack ju Göhte“-Reihe auf ein Wiedersehen mit weiteren bekannten Charakteren freuen.

„Napoleon“

Um den Aufstieg und Fall des vom Ehrgeiz getriebenen französischen Kaisers Napoleon Bonaparte, gespielt von Oscar-Preisträger Joaquin Phoenix, dreht sich am Freitag, 26. Juli, alles bei diesem gleichnamigen Action- und Historienepos. Die Großproduktion (2023/FSK12/158 Minuten) verspricht „eine atemberaubende Kulisse“, von Star-Regisseur Ridley Scott in Szene gesetzt.

„Argylle“

Das Ensemble für den Spionagethriller (2024/FSK 12/139 Minuten) am Samstag, 27. Juli, wirft Fragen auf: Wie passen eine Spionageorganisation, ein Agent mit Katzenhaarallergie und eine gestresste Schriftstellerin zusammen? Regisseur Matthew Vaughn hat die atemlose Jagd um die Welt in einen rasanten Filmplot gepackt, den Stars wie Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell und Dua Lipa auf der Leinwand umsetzen.

Popcorn, Nachos und eine Sektbar mit Secco, Aperol und Limoncello Spritz vervollständigen das Kinoerlebnis genauso wie das Catering durch den Haßlocher Carneval-Verein (HCV). Snacks und Getränke von daheim mitzubringen ist laut Gemeinde auch erlaubt, aber „außer hochprozentige Getränke und Spirituosen“.

Einlass ist immer bereits ab 19 Uhr, Filmbeginn gegen Einbruch der Dunkelheit um etwa 21.30 Uhr. Moderator Daniel Kammel unterhält die wartenden Zuschauer an allen drei Abenden im Vorprogramm mit Quizfragen. Die beliebte Tombola und eine Hüpfburg gehören dazu.

Tickets

Einzelkarten (8 Euro) und Kombitickets (drei Eintritte für 20 Euro) sind bei der Tourist-Information Haßloch erhältlich. Weitere VVK-Stellen: „Chaoskeller“ Haßloch, „Satzwerk“ Meckenheim und Schreibwaren Titz, Böhl-Iggelheim. Nur über die Tourist-Information Haßloch gebucht werden können 20 Logen (pro Loge 40 Euro für vier Personen) und das neue „Freundschaftspaket“ (Eintritt für vier Personen, eine Flasche Secco und ein Eimer Popcorn) für 38 Euro (somit ergibt sich eine Ersparnis von 9 Euro).

Für Kurzentschlossene gibt es auch noch Tickets an der Abendkasse sowie das „Freundschaftspaket“ solange Vorrat reicht. Kostenfreie Parkplätze seien in großer Zahl vorhanden, Parkplatzeinweiser sind vor Ort.