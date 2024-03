Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Solisten, Chor und Orchester der Cinema Festival Symphonics aus London begeisterten mit ihrer Multi-Media-inszenierten Filmmusik zu „Der König der Löwen“ im Saalbau ihr Publikum.

Selten sind Theaterbesucher so divers wie bei Musical-Inszenierungen, und so waren am frühen Sonntagabend im Saalbau vier Generationen im Saalbau vertreten. Denn die Geschichte um den Löwenjungen