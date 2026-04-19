„The Cinema Festival Symphonics“ gastierten im Saalbau – und präsentierten bei mäßigem Publikumszuspruch Filmmusiken aus „Game of Thrones“ und „House of the Dragon“.

Nach der Verfilmung der Tolkien-Romane um die imaginäre Welt der Hobbits hat wohl kein Fantasie-Epos ein solch zahlreiches Publikum vor die Mattscheibe gebannt wie die auf einer Romanvorlage des US-amerikanischen Schriftstellers George R. R. Martin basierende Serienstaffel „Game of Thrones“, produziert durch den US-Kabelsender HBO. Anfang der 2020er Jahre dicht gefolgt von der gleichfalls hochpopulären Folgeproduktion „House of the Dragon“, die einige Jahrhunderte vor der ersten Geschichte angesiedelt ist.

Die Parameter in beiden Serien sind recht deckungsgleich, wenn auch das zahlreiche Personal dynastisch wechselt oder durch Helden-, Meucheltode oder sonstige Unbill zu Schaden kommt. Die Geschichten ereignen sich im Niemandsland der Fantasie und sie versammeln alles, was die Geschichte an Mythen und menschlichen Archetypen zu bieten hat. Das Mittelalter liefert Material für die Kulisse. Aber auch Anleihen aus der griechischen Mythologie macht man problemlos aus, die Nibelungen lassen gleichfalls grüßen, „Untote“ und Drachen sowie gehörnte Teufelsfratzen ergänzen das Panoptikum und letztlich geht es allein um eines: Macht.

Emmy für die Filmmusik

Die Musik zu beiden mehrteiligen Filmstaffeln hat der deutsch-iranische Komponist Ramin Djawadi geschrieben, einmal sogar einen Emmy dafür ergattert. Und am Samstag machte „The Cinema Festival Symphonics“, ein eigens auf einschlägige Genre-Produktionen fokussiertes Ensemble, im Saalbau Station, mit einem repräsentativen Querschnitt aus beiden Publikumshits.

Ein symphonisch besetztes Orchester und ein 18 Stimmen starker Kammerchor, in festliches Schwarz gekleidet – das wirkte beim ersten Augenschein fast klassisch konservativ. Und auch, was sich unter der sehr gestenreichen Leitung des britischen Dirigenten Stephan Ellery den Abend über ereignete, konnte dem Anspruch einer hochsoliden, konzentrierten Orchesterleistung gerecht werden. Es fehlte weder an Prägnanz noch an Engagement. Da wurde sauber und verlässlich musiziert. Für Nuancen freilich ließ der elektronische Überbau leider wenig Raum.

Zu laut, zu blechern, zu schrill

Ähnliches gilt auch für die Chorstimmen, die vorzüglich, sauber und mehr als nur Background-Staffage sangen, gelegentlich mal schreien oder flüstern durften. Aber auch ihre (mutmaßliche) musikalische Qualität ertrank im alles gleichmachenden Elektronik-Sound – und besonders dröhnend wirkten die martialischen Boxen-Lautstärken bei den Auftritten der beiden Solisten, die ungeachtet ihrer fundierten Musical-Performance kaum mit sängerischem Karat glänzen konnten. Es war einfach nur sehr laut, zu blechern, zu schrill.

Nun funktioniert zwar ein wirklich hochkarätiger Soundtrack in der Regel auch, wenn man den Film nicht gesehen hat. Indes, einen Zeitraum von mehr als zwei Stunden mit Musik auszustatten, die situativ auf Szenisches abhebt, kann ermüden; zumal wenn wie hier die Stereotypen sich häufen. Djawadi arbeitet durchaus mit Effekten, setzt Instrumente solistisch ein, lässt den Trommler lostoben, das Klavier sich mal in Elegien verlieren und gönnt etwa der Bratsche einen Auftritt. Aber insgesamt ist seine Tonsprache, vor allem bei „Game of Thrones“, auf vordergründige Dramatik gebürstet und das Ostinato der stampfenden Rhythmen und brutal aufgepeitschten Fanfarenklänge wirkt rasch stereotyp.

Nebelschwaden und Comic-Schleife

Darüber konnte auch die fleißig wabernde Nebelmaschine und die in allen Farben des Regenbogens variierende Lichtshow nicht hinwegtäuschen. Eher schon half die Großleinwand mit ihren künstlerisch durchaus apart gestalteten optischen Kommentaren über die Zeit. Wie in einem Bilderbuch öffneten sich da Momentaufnahmen der Erzählungen, meist statische, holzschnittartig verfremdete Bildfolgen. In achtsamer Zeitlupen-Manier entfalteten sich oder verblassten die Impressionen. Feuer, Regen, der Flug der Drachen brachten nur ab und an Bewegung. Unter archaisch wirkendem, matten Weiß-grau-schwarz verhangen, pflückten sie „Blüten“ aus den filmischen Feldern, präsentierten Szenen und Protagonisten in einer Art Comic-Schleife. Das stellte Zusammenhänge her, die zwar nur die hartgesottenen Fans sofort zuordnen konnten, aber die der fordernden Herausforderung der Gehörgänge eine Art Sedativum entgegensetzten.