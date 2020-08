Australien, Südafrika, Neuseeland, die Nord- und die Ostsee von oben – das Frankfurter Reisefilmer-Paar Silke Schranz und Christian Wüstenberg war schon mit etlichen spektakulären Produktionen im Neustadter Roxy-Kino zu Gast. Im März wollten sie ihre neueste über Spitzbergen vorstellen – doch dann kam Corona und eine extreme Durststrecke ohne jegliche Einnahmenfür die Freiberufler. Aber die ist jetzt zu Ende, und am Mittwoch, 5. August, aber 21 Uhr präsentieren die beiden „Fernwehmacher“ nun im Open-Air-Kino im Hof des ehemaligen Finanzamts (Ecke Adenauer-/Helfferich-Straße) in Neustadt persönlich ihren Film „Spitzbergen – auf Expedition in der Arktis“, erzählen von ihren Erlebnissen auf der zu Norwegen gehörende Inselgruppe im Nordatlantik und beantworten Fragen der Zuschauer. Sie umrundeten den Archipel mit einem zum Expeditionsschiff ausgebauten Fischkutter und entdeckten eine faszinierende Welt aus Eis, Schnee und Gletschern, Heimat unter anderem von Blauwalen, Walrossen und Eisbären, die aber durch den Klimawandel bedroht ist wie nie zuvor. Karten für 10 Euro im Vorverkauf unter www.roxy.de oder für 11,50 Euro an Abendkasse.