Die 43. Internationale Filmbörse Cinematographica ist am Samstag, 22. April, von 10 bis 16 Uhr in der Deidesheimer Stadthalle, Bahnhofstraße 11. Schwerpunkte der Börse sind Angebote für Filmtechniksammler, Kino- und Filmliebhaber. Für aktive Filmer finden sich ebenfalls zahlreiche Produkte wie Filmkameras und Filmprojektoren, Bearbeitungsgeräte, Filmtechnik-Zubehör, Kauffilme in fast allen Formaten, Fachliteratur sowie Film- und Kino-Memorabilia. Experten beraten vor Ort filmtechnisch und stehen den Besuchern mit Rat und Tat zur Seite. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, bei freiem Eintritt das unweit gelegene „3F Deutsches Museum für Foto-, Film- und Fernsehtechnik“ in Deidesheim zu besuchen. Das Museum zählt mit seinen über 5000 Exponaten aus der Foto- und Filmwelt europaweit zu einem der größten seiner Art. Die Schau ist immer donnerstags von 10 bis 16 Uhr, freitags von 14 Uhr bis 18 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet.