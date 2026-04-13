Eine Sondervorführung des Kinodokumentarfilms „Walter Kaufmann - Welch ein Leben! - Ein Jahrhundertleben in 101 Minuten“ wird es am Dienstag, 14. April, um 19 Uhr geben. Die Veranstaltung findet im Roxy Kino, Konrad-Adenauer-Straße 23, statt, in Zusammenarbeit der Gedenkstätte für NS-Opfer in Neustadt, dem „Laboratorium Bildungsnetzwerk Casimirianum“ im Protestantischen Kirchenbezirk Neustadt, der Engagierten Jugend Neustadt sowie den „Omas gegen Rechts“ Neustadt – unterstützt von der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Regisseur Dirk Szuszies wird den Abend mit einer Einführung eröffnen, nach dem Film folgt ein Filmgespräch.

Im Mittelpunkt des Films steht der jüdische Schriftsteller Walter Kaufmann, dessen bewegtes Leben historische Ereignisse des 20. Jahrhunderts widerspiegelt. Kaufmann, dessen Eltern in Auschwitz ermordet wurden, überlebte dank eines Kindertransports nach England. Der Film verknüpft persönliche Berichte, historische Aufnahmen und literarische Texte zu einem bewegenden Zeitdokument, das Themen wie Exil, Identität und politisches Engagement beleuchtet.

Zusätzliche Schulvorführungen mit dem Regisseur gibt es am Mittwoch, 15. April, im Roxy Kino.