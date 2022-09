Anlässlich des 13. Europäischen Filmfestivals der Generationen veranstalten die Stadtverwaltung Neustadt und das Roxy-Kino am Dienstag, 13. September, 18 Uhr, einen gemeinsamen Kinoabend.

Gezeigt wird der Film Enkel für Anfänger von Wolfgang Gross mit den Schauspielern Maren Kroymann, Heiner Lauterbach und Barbara Sukowa. Der Streifen ist eine unterhaltsame Generationen-Clash-Komödie über Helikopter-Eltern, Öko-Fixierung und sich selbst verwirklichende Senioren.

Das Besondere an dem Film ist nicht nur das Thema Ehrenamt, sondern auch das Format. Denn am Ende der Vorführung ist ein Publikumsgespräch mit ausgewählten Referenten vorgesehen. Als Moderatorinnen fungieren Susanne Kaiser-Zech, Referentin für Gemeindecaritas und Freiwilligenarbeit im Caritas-Zentrum Neustadt und Leiterin der Freiwilligenbörse CaRat, und Anika Jeffries, die kommunaler Unterstützungsangebote koordiniert und als Kommunale Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen bei der Stadtverwaltung tätig ist. An der Runde nimmt neben zwei Ehrenamtlichen auch Björn Uhrig teil, der die Abteilung Demokratie- und Ehrenamtsförderung im kommunalen Bildungsbüro leitet.

Karten für die Veranstaltung können im Roxy-Kino unter Telefon 06321 2659 reserviert werden. Der Eintrittspreis entspricht dem Betrag einer Kinokarte.