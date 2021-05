Der Punktlandung steht nichts mehr im Weg: Das in Rekordgeschwindigkeit aus dem Boden gestampfte „Popup-Autokino“ auf dem Parkplatz des Holiday Parks in Haßloch (wir berichteten) geht wie geplant am Samstag an den Start. Den Auftakt um 17.30 Uhr macht die US-Actionkomödie „Der Spion von nebenan“. Um 20.30 Uhr folgt dann Quentin Tarantinos „Once upon a time ... in Hollywood“.

„Wir haben alles gegeben“, schnauft Sascha Veth aus dem „Popup-Autokino“-Veranstalterteam am Freitag beim Anruf der RHEINPFALZ hörbar durch. „Schließlich ist erst seit einer Woche klar, dass die neue Corona-Bekämpfungsverordnung Autokinos in Rheinland-Pfalz überhaupt zulässt.“ Ohne nennenswerte Vorlaufzeit haben er und seine Partner aus der derzeit darniederliegenden Veranstaltungsbranche das Konzept „Popup-Autokino“ entwickelt und als erstes vor einer Woche in Heilbronn an den Markt gebracht. Haßloch ist nun, wie Veth bestätigt, ab Samstag der zweite Standort. Der Aufbau auf dem Parkplatz des Holiday Parks, der wegen der Corona-Bestimmungen selbst weiter geschlossen ist, werde pünktlich beendet und das Autokino damit für rund 200 Fahrzeuge pro Vorstellung „spielbereit“ sein: „Sämtliche Verträge sind unterschrieben und alle Genehmigungen liegen vor.“

Fünf Filme am Samstag und Sonntag

Insgesamt werden an diesem Wochenende fünf Filme gezeigt. „Der Spion von nebenan“ mit dem früheren Wrestler Dave Bautista in der Rolle eines harten CIA-Agenten mit weichem Kern kam erst am 12. März in die bundesdeutschen Kinos. Das von vielen Kritikern als Meisterwerk gefeierte Crime-Drama „Once upon a time ... in Hollywood“ stammt aus dem vergangenen Jahr und bietet bis in die Nebenrollen eine ganze Latte an Stars auf – mit Leonardo DiCaprio und Brad Pitt an der Spitze. Es ist eine Hommage an das alte Hollywood – DiCaprio spielt einen abgehalfterten Western-Darstellern, Pitt sein langjähriges Stunt-Double –, serviert mit seinen Anspielungen auf die Morde der Manson-Family aber auch den für Tarantino so typischen Blutrausch am Schluss. Am Sonntag, 26. April, folgen drei Filme: der animierte Kinderfilm „Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen“ um 14.45 Uhr, die Abenteuerkomödie „Jumanji 2 – The Next Level“ um 17.10 Uhr und der Musikfilm „Lindenberg! Mach dein Ding“ über die Anfänge des Panikrockers Udo Lindenberg um 20.30 Uhr.

Außerdem soll es laut den Veranstaltern bald auch Gottesdienste, Comedy und andere Künstlerauftritte geben: „Auch diese Veranstaltungen werden immer unter Berücksichtigung der aktuellen Vorschriften zur Bekämpfung von Corona stattfinden“, versichert Veth.

