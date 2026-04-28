Neustadts Oberbürgermeister hat auf Kritik der SPD reagiert. Bei der Filialstrategie der Sparkasse sei Neustadt gut weggekommen, findet Marc Weigel.

Anfang des Monats hat die Sparkasse Rhein-Haardt informiert, dass sie zur Jahresmitte ihre Filiale am Neustadter Bayernplatz zu einer SB-Zweigstelle herabstufen wird, dort wird also nur noch ein Automat und kein Personal mehr zu finden sein. Die Neustadter SPD kritisierte das Geldinstitut dafür und zeigte sich auch über Oberbürgermeister Weigel enttäuscht, weil dieser sich nicht für eine echte Sparkassen-Filiale eingesetzt habe. Weigel ist stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse Rhein-Haardt.

Das wollte Weigel so nicht stehen lassen. Bei der Sitzung des Hauptausschusses im Ratssaal am Dienstagabend verteidigte er sich und die Sparkasse. Der Oberbürgermeister bestätigte, dass im Verwaltungsrat über dieses Thema gesprochen worden sei. Allerdings bat er, „den Einfluss der kommunalen Vertreter nicht zu überschätzen“. Er wies auch darauf hin, dass die Sparkasse der Stadt Neustadt nur zu 18 Prozent gehöre.

Kunden besuchen Filialen nur wenig

Weigel sagte, er habe sich für den Geldautomaten am Bayernplatz eingesetzt. Es sei ansonsten auch eine komplette Filialschließung im Raum gestanden. Er zeigte aber auch Verständnis, dass die Sparkasse das Filialnetz etwas ausdünnt. Im Schnitt besuche jeder Sparkassenkunde nur einmal pro Jahr eine Filiale, argumentierte der OB. Der Großteil der Kunden, auch die Älteren, erledigten das meiste online. Weigel verwies darauf, dass vom Bayernplatz aus die nächste Zweigstelle in der Spitalbachstraße sei, 1,6 Kilometer entfernt. Diesen Weg könne man „für die eine Beratung im Jahr“ auch zurücklegen. Er erinnerte auch an die Möglichkeit, sich einmal im Monat Bargeld von der Sparkasse nach Hause liefern zu lassen.

Weigel findet zudem, dass Neustadt in den Plänen der Sparkasse gut wegkommt. Er bezieht sich darauf, dass die alten Filialen in Lachen-Speyerdorf und auf der Hambacher Höhe durch neue ersetzt werden sollen. Das bedeute eine Standortsicherung für die nächsten zehn bis 15 Jahre. Anderswo würden solche alten Zweigstellen „zugemacht – und fertig!“