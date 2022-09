Im Jubiläumsjahr zählt der Feuerwehrmusikzug Hambach nur noch neun Aktive. Trotzdem denkt er vorsichtig an erste kleinere Auftritte in 2023.

Der Feuerwehrmusikzug Hambach wird in diesem Jahr 70 Jahre alt. Gefeiert wird aber nicht, denn in dem früheren Fanfarenzug und späteren Blasorchester sind nur noch neun Musiker aktiv. In guten Zeiten zählte er etwa 50 Musiker und war über die Grenzen von Neustadt hinaus bekannt. Obwohl auch die Anzahl der passiven Mitglieder deutlich zurückgegangen ist, soll der Verein aber nicht aufgelöst werden.

Gegründet wurde der Feuerwehrmusikzug im August 1952 an dem Ort, an dem früher fast alle wichtigen Ereignisse in Hambach stattfanden: im ehemaligen Gasthaus Zum Engel. Initiatoren waren Josef Funk und Emil Poh, die beide bei der Hambacher Feuerwehr aktiv waren. In den ersten Jahren musste man Hambacher und bei der Feuerwehr sein, um mitspielen zu dürfen. Nach wie vor seien die meisten Aktiven und Mitglieder Hambacher oder ehemalige Hambacher, sagt der stellvertretende Vorsitzende Karl Edinger.

Vor allem Fanfaren

Bald nach der Gründung hätten gut 40 Musiker mitgemacht, erzählt Edinger. Der Verein hatte zahlreiche Auftritte. Vor etwa 30 Jahren gab es dann eine erste große Krise. Der Feuerwehrmusikzug Hambach war ein reiner Fanfarenzug mit Fanfaren, Pfeifen und Trommeln. Das war irgendwann nicht mehr so attraktiv, zumal es mit der Kolpingskapelle inzwischen Konkurrenz im Ort gab.

1992 veränderte und erweiterte der Feuerwehrmusikzug sein Instrumentarium und seinen musikalischen Stil und wurde ein Blasorchester. Benno Zech, der rührige frühere Hambacher Ortsvorsteher, spendete den ersten Satz Noten. Bald schon ging es wieder aufwärts.

Selbst ausgebildet

Auch junge Aktive kamen, sie wurden selbst ausgebildet. Trompete, Posaune, Horn, Tuba, Querflöte und Rhythmusinstrumente gehörten jetzt dazu. Über 20 Jahre lang wurde beim Winzerfestumzug gespielt – ebenso wie in den Haiselscher, bei Kerwen, Weinfesten und anderen Veranstaltungen in der Region. Der Feuerwehrmusikzug Hambach vertrat die Stadt Neustadt bei Landesfesten, gewann Landesmeisterschaften, gab Benefizkonzerte. Das Repertoire bestand aus etwa 50 Stücken. Seit vielen Jahren hat er Räume im alten Schulhaus.

Edinger nennt mehrere Gründe, warum es mit den guten Zeiten inzwischen wieder vorbei ist: „Es kommen keine jungen Leute mehr, sie haben kein Interesse an einem Blasorchester.“ Ältere Aktive seien teils gestorben oder hätten aus gesundheitlichen Gründen aufhören müssen. Auch der langjährige, sehr engagierte musikalische Leiter habe sich aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen müssen. Und dann sei da noch die Pandemie: Sie habe ebenfalls dazu beigetragen, dass einige aufgehört hätten. Die Altersstruktur sei auch der Grund dafür, dass die Anzahl der Mitglieder von etwa 150 auf rund 80 zurückgegangen sei.

Leichter Optimismus

Die letzten neun Aktiven sind laut Edinger im Alter zwischen knapp über 30 und 73 Jahren. Inzwischen wird wieder jeden Freitag ab etwa 19 Uhr in den Vereinsräumen geübt. Dazu sei jeder willkommen. Zudem wagt Edinger einen kleinen Ausblick: Wenn es die allgemeine Lage zulässt, plant der Feuerwehrmusikzug für 2023 einige kleinere Auftritte.