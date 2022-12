Nach dem 290 Kilometer langen Spendenlauf, bei dem vier Neustadter Feuerwehrmänner und ein THW-Mitglied in voller Montur zehn Tage lang nach Mayschoß (Landkreis Ahrweiler) gewandert sind, haben vier Läufer die Goldene Ehrennadel des Feuerwehrverbands Rheinland-Pfalz verliehen bekommen. Einer von ihnen will es aber nicht dabei belassen: Nermin Canetovic startet am Sonntag, 4. Dezember, 20.30 Uhr eine Auktion zugunsten seiner Feuerwehrkollegen im von der Flutkatastrophe stark betroffenen Mayschoß. „Ich mache mir aus materiellen Dingen nichts und habe somit beschlossen, meine Ehrung, sprich Urkunde sowie Goldene Nadel, zur Versteigerung freizugeben“, erklärt der 43-jährige Fahrlehrer aus Neustadt. Wer mitbieten will, findet die Auktion unter www.ebay.de mit der Artikelnummer 3346 5056 9738. Die Auktion läuft bis Sonntag, 11. Dezember, 20.30 Uhr. Schon am Ende des Spendenlaufs im April konnte dank der Unterstützung zahlreicher Bürger, Vereine, Organisationen und auch der Stadt ein Scheck über 250.000 Euro an Mayschoß überreicht werden.

