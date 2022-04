Einer fehlte leider beim offiziellen Start des zehntägigen Marschs am Donnerstagmorgen. Doch die Motivation der drei verbliebenen Neustadter Feuerwehrleute, die in Einsatzkleidung zu Fuß ins Ahrtal laufen und dabei Spenden sammeln, ist ungebrochen.

Um kurz nach 9 Uhr am Gründonnerstag ging er los, der zehntägige Spendenmarsch: Felix Rusche, Sascha Köppler und Dominik Loesch von der Neustadter Feuerwehr verließen unter dem Applaus vieler Kameraden und Einsatzkräfte von DRK und THW sowie von Vertretern der Stadtverwaltung den Rathausinnenhof. Rund 300 Kilometer haben sie da noch vor sich, denn sie laufen bis in die Neustadter Patengemeinde Mayschoß im Ahrtal, besuchen auf dem Weg zahlreiche Feuerwachen. Zunächst geht es über Kellerei-, Karl-Helfferich- und Maximilianstraße in Richtung Mußbach bis nach Ludwigshafen.

Seit der Flutkatastrophe im Juli 2021 hat sich die Neustadter Feuerwehr immer wieder dafür eingesetzt, die Folgen der Überschwemmungen in dem Dorf an der Ahr aufzufangen. Neben einem siebenwöchigen Einsatz vergangenen Sommer hat die Wehr gemeinsam mit der Stadt ein Spendenkonto eröffnet. Ziel des Marschs ist es, unterwegs Spenden zu sammeln und somit die 250.000-Euro-Marke zu knacken.

„Fast schon verrückt“

„Den Einsatz an der Ahr wollen wir mit diesem Lauf zu Ende bringen“, sagte Wehrleiter Stefan Klein, der betonte, wie stolz er auf die drei Feuerwehrmänner und auf alle seine Kameradinnen und Kameraden sei für das, was sie in den vergangenen Monaten geleistet haben. Klein ist sicher: „Der Lauf wird eine Riesennummer.“ Auch Bürgermeister Stefan Ulrich sagte, die Aktion nötige ihm den höchsten Respekt ab, „das ist fast schon verrückt“. Er bedankte sich bei allen Wehrleuten für den „unglaublichen Einsatz“ für Mayschoß. Von der Jugendfeuerwehr bekamen die Wehrleute dann noch einen Spendenscheck in Höhe von 112 Euro.

Derweil konnten es Loesch, Rusche und Köppler kaum erwarten, nach dem harten Training der vergangenen Monate endlich loszumarschieren. Alle drei freuen sich vor allem auf die Begegnungen auf dem Weg – und auf die Kameraden am letzten Tag in Mayschoß. Rusche ist darüber hinaus gespannt, wie Mayschoß sich seit der Flut entwickelt hat. Das erste Stück wurden die drei begleitet von der Pfälzischen Weinprinzessin aus Neustadt, Sabina Kobek, und von einigen ihrer Kameraden.

Krankheitsbedingter Ausfall

Die Idee zum Spendenmarsch hatte Feuerwehrmann Nermin Canetovic, der krankheitsbedingt ausfallen musste. Alle hoffen, dass er während des Marschs, der am 23. April mit einer feierlichen Spendenübergabe endet – noch dazustoßen kann. Die erste Etappe marschierten seine drei Partner bereits am vergangenen Sonntag.

Info

Spenden gehen an die Stadt Neustadt, IBAN: DE58 5465 1240 0000 0015 03, Bank: Verwendungszweck: Katastrophenhilfe Mayschoß