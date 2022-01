Das neue Feuerwehrgerätehaus in Lachen-Speyerdorf wird Realität: Wer es bislang nicht glauben wollte, wird seit Kurzem eines besseren belehrt. Denn zumindest wurde, wie von Baudezernent Bernhard Adams angekündigt, das vorgesehene Gelände in der aktuellen Vegetationspause gerodet. Adams hatte in der Dezembersitzung des Stadtrats bekräftigt: „Wir wollen Fakten schaffen und auf die Tube drücken.“ Das Gebäude entsteht am Jahnplatz-Kreisel und wird das bisherige Gerätehaus in der Bauerndoktor-Gros-Straße ersetzen. Noch im ersten Quartal soll Baurecht vorliegen. Ebenfalls gerodet wurde jene Fläche hinter der Kindertagesstätte Pestalozzistraße, die für eine Kita-Erweiterung vorgesehen ist. Von 112 soll dort auf 178 Plätze ausgebaut werden, möglichst bis Ende 2023.