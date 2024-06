Am Wochenende wird in Geinsheim Feuerwehrfest gefeiert: Am Samstag, 15. Juni, startet das Fest um 17.30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus, Geitherstraße 4. Warme Küche gibt es bis 21 Uhr. Das Festende ist um 23 Uhr angesetzt. Sonntags starten die Feierlichkeiten um 11 Uhr, ab 13 Uhr werden Kaffee und Kuchen angeboten. Für Kinder gibt es ab 14 Uhr ein eigenes Programm: So können die Kleinsten in eine Kinder-Feuerwehrkluft schlüpfen und sich vor einem Feuerwehrwagen fotografieren lassen. Das Bild bekommen sie dann mit einer „Urkunde“ mit nach Hause. Außerdem gibt es Spiel- und Spaßangebote für Kinder, unter anderem dürfen sie mit der Wasserspritze auf Gegenstände zielen. Gegen 16 Uhr endet das Feuerwehrfest.