Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einsatz der besonderen Art auf dem Flugplatz Lilienthal in Lachen-Speyerdorf: Die Freiwillige Feuerwehr Neustadt war nicht etwa dorthin ausgerückt, weil Piloten in ihren Flugzeugen in Not geraten waren. Nein, die Piloten waren quasi Gastgeber der Wehrleute.

Am Samstagfrüh um sieben Uhr rückte die Feuerwehr-Einsatzleitung auf dem Flugplatz an und markierte die Aufstellfläche für einen ziemlich einmaligen Fototermin, erzählt Bernd Schwehm,