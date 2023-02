Die Neustadter Feuerwehr rückte am Sonntagmorgen kurz vor 8 Uhr zu einem Einsatz auf die Autobahn A65 aus. Die Besatzung eines Krankenwagens hatte über ein qualmendes Fahrzeug in Fahrtrichtung Ludwigshafen informiert. Die Insassen – zwei Erwachsene und zwei Kinder – hatten den abgestellten Wagen bereits verlassen. Es lag jedoch kein Fahrzeugbrand vor. Der aufsteigende Qualm kam vom heißen Kühlflüssigkeitsverlust, so die Feuerwehr. Der Fahrer hatte deshalb bereits den Abschleppdienst kontaktiert. Die Feuerwehr war mit 20 Kräften ausgerückt. Bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes kümmerten sie sich um die Absicherung des defekten Wagens und die beiden Kinder.