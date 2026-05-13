Ein aus dem Motorraum qualmendes Fahrzeug beschäftigte am Montagvormittag die Feuerwehr in der Huttenstraße. Das Fahrzeug wurde abgestellt und qualmte dann aus dem Motorraum. Der Fahrer verständigte die Feuerwehr und löschte selbst mit einem Feuerlöscher. Die Wehrleute kontrollierten den Motorraum mit einer Wärmebildkamera, mussten aber nicht mehr eingreifen. Ursache für die Aufregung war laut Feuerwehr ein abgerutschter Schlauch, der auf ein heißes Motorteil kam, was zu der Qualmentwicklung führte. Der Fahrer kümmerte sich eigenständig um einen Transport in die Werkstatt. Nach knapp 20 Minuten war für die zehn Kräfte der Feuerwehr, die zusammen mit einer Funkstreife der Polizei vor Ort waren, der Einsatz beendet.