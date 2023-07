Ein 37-jähriger Anwohner des Harthäuserwegs in Neustadt löste am Freitagabend einen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aus, weil er beim Kochen eingeschlafen war. Es kam zu starker Rauchbildung in der Wohnung im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass schwarzer Rauch durch die geschlossenen Rollläden komme und der Rauchmelder ausgelöst habe. Mit Atemschutzmasken gingen die Wehrleute in die Wohnung, brachten den 37-Jährigen sofort in Freie und übergaben ihn dem Rettungsdienst. Auf dem Herd befand sich verbranntes Essen. Die Feuerwehr entfernte dieses ebenso wie einen angekokelten Hängeschrank über dem Herd. Da die Wehr frühzeitig vor Ort war, konnte ein Wohnungsbrand verhindert werden. Die Feuerwehr, die mit 27 Kräften im Einsatz war, lüftete alles. Laut Polizei entstand kein Schaden am Gebäude. Auch der 37-Jährige blieb unverletzt und konnte nach einem kurzen Check das Krankenhaus wieder verlassen. Einen weiteren Einsatz gab es am Samstagmorgen gegen 2 Uhr in der Grundschule in der Sauterstraße. Dort hatte die Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Vor Ort stellte sich das jedoch als Fehlalarm heraus. Die 20 Einsatzkräfte konnten keinen Brand entdecken.