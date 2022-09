Einen kurzen Feuerwehreinsatz gab es am Sonntagmorgen in der Jugendherberge in der Hans-Geiger-Straße auf der Hambacher Höhe. Die Wehr rückte aus, da kurz nach 7 Uhr von der automatischen Brandmeldeanlage der Jugendherberge Alarm ausgelöst wurde. Vor Ort dann aber schnell Entwarnung: Die Wehrleute entdeckten kein Feuer, erkannten aber, dass der Rauchmelder bei der Küche Alarm ausgelöst hatte. Wie sich herausstellte, war Essen angebrannt. Bis zum Eintreffen der Wehr hatte sich die Lage schon wieder beruhigt. Die Wehrleute stellten die Brandmeldeanlage zurück und konnten ihren Einsatz beenden.