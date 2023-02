Die Neustadter Feuerwehr musste am Montagnachmittag zu einem Einsatz in der Berufsbildenden Schule ausrücken. Die automatische Brandmeldeanlage hatte Alarm ausgelöst. Laut Pressesprecher Bernd Kaiser nahmen die Einsatzkräfte auch Brandgeruch wahr. Wie sich bei der Durchsuchung des Schulgebäudes herausstellte, war ein Elektromotor zur Belüftung eines Chemieschranks durchgeschmort. „Wir mussten dann nur den Motor ausschalten“, so Kaiser. Der Einsatz sei also nach kurzer Zeit beendet gewesen. Kaiser betont aber auch: „Ohne die Brandmeldeanlage hätte sich ein größeres Feuer entwickeln können.“