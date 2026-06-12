Ein umgestürzter Baum hat auf dem Parkplatz zwischen der Würzmühle und dem Bahndamm einen Lastwagen blockiert. Der Baum fiel zwischen Fahrerhaus und Aufbau des Fahrzeugs, wie die Feuerwehr mitteilt. Da der Lastwagen durch den Baum nicht mehr weiterfahren konnte, wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte entfernten den Baum laut Feuerwehr mit Muskelkraft und zerkleinerten ihn anschließend mit einer Bügelsäge. Zur Begutachtung und zur Klärung der Besitzverhältnisse der Bäume forderte der Einsatzleiter einen Mitarbeiter des städtischen Forstes an. Angaben zur Höhe eines möglichen Sachschadens machte die Feuerwehr nicht. Der Fahrer konnte seine Fahrt nach dem Einsatz fortsetzen. Sieben Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit einem Löschfahrzeug vor Ort.