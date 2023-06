Die Feuerwehren Lindenberg und Lambrecht rückten laut eigenem Bericht am Dienstag gegen 14 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Färberstraße in Lambrecht aus. Ein Anwohner hatte Papier in seiner Wohnung verbrannt und damit die Feuerwehr samt Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Die Polizei hatte sich noch vor dem Eintreffen der Wehr Zugang zur Wohnung verschafft und „den aggressiven Anwohner besänftigen und davon abhalten können“, weiter Papier zu verbrennen. Während die Polizei das Gespräch mit dem Anwohner suchte, baute die Feuerwehr einen Löschangriff auf, während sich der Angriffstrupp mit Atemschutzgeräten ausrüstete, um schnell eingreifen zu können. Allerdings war laut Feuerwehr kein Eingreifen notwendig.