Zwei Einsätze hatte die Neustadter Feuerwehr am Sonntagvormittag. Mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften rückte die Wehr kurz nach 10 Uhr aus, weil ein Passant in einem Laden in der Innenstadt in der Nähe des Marktplatzes eine brennende Kerze gesehen hatte. Die Situation entpuppte sich aber als harmlos und konnte innerhalb weniger Minuten geklärt werden. Laut einem Sprecher der Feuerwehr war ein Adventsgesteck verkohlt. Die Besitzer seien informiert worden und hätten dann die Tür geöffnet. Die Wehr habe das Gesteck nach draußen getragen und die Räume belüftet.

Kurz nach 11 Uhr rückte die Wehr nach Mußbach aus, weil in der Freiherr-vom-Stein-Straße Gasgeruch gemeldet worden war. Betroffen war ein Mehrfamilienhaus. Die Bewohnerin einer Wohnung wurde nach draußen gebracht und vom Rettungsdienst betreut. Die andere Wohnung im Anwesen ist unbewohnt. Messungen ergaben laut dem Feuerwehrsprecher erhöhte Kohlenstoffmonoxid-Werte. Als Ursache stellte sich die Ölheizung im Keller heraus. Die Heizung wurde daher außer Betrieb genommen. Der Einsatz dauerte bis zum Nachmittag, da die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort war, die Situation für längere Zeit kontrollierte und Messungen vornahm.