Zu zwei Einsätzen innerhalb von anderthalb Stunden wurde die Haßlocher Feuerwehr am Montagabend gerufen. Um 17.50 Uhr wurden die Wehrleute alarmiert, weil im Schachtelgraben ein Containern brannte. Sperrmüll in einer Absetzmulde war in Brand geraten. Ein aufmerksamer Anwohner unternahm schon erste Löschversuche mit einem Gartenschlauch. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz löschte den Brand mit einem C-Rohr schnell ab. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Bereits um 19.10 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle die Feuerwehr erneut. Gemeldet wurde eine Rauchentwicklung in einem Gebäude in der Mecklenburger Straße. Mit vier Fahrzeugen und 19 Kräften rückte die Feuerwehr aus. An der Einsatzstelle war deutlich ein ausgelöster Rauchwarnmelder zu hören, auch Rauch am Fenster konnte ausgemacht werden. Unter schwerem Atemschutz ging ein Trupp in die Wohnung vor und stellte fest, dass Kochgut brannte, das schnell abgelöscht wurde. Eine hilflose Person wurde beim weiteren Absuchen der Wohnung nicht gefunden. Um eine Rauchausbreitung in das Treppenhaus des Mehrparteienhauses zu verhindern, installierten die Einsatzkräfte einen Rauchvorhang an der Wohnungstür. Abschließend wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter entraucht.