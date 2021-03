Zu einem außergewöhnlichen Einsatz ist die Neustadter Feuerwehr am Freitagnachmittag gerufen worden. Der Andrang im Testzentrum im Klemmhof hatte in den vorangehenden Tagen so stark zugenommen, dass dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) die Ausstattung allmählich zur Neige ging, um der steigenden Nachfrage nach Schnelltests gerecht werden zu können. Die Wehr erklärte sich bereit, kurzfristig einzuspringen und aus Mainz vier Paletten mit Schutzkleidung und medizinischen Materialien, unter anderem Teststreifen, Desinfektionsmittel und Schutzkleidung, abzuholen und nach Neustadt zu bringen. Gegen 18 Uhr war der Auftrag erledigt.