Ein überbreiter Schwertransport hat am Samstag für Aufsehen im kleinen Mayschoß an der Ahr gesorgt. Zwar sind die Bewohner seit der Flutkatastrophe Mitte Juli viel schweres Gerät gewohnt. Dass aber ein Weihnachtsbaum auf diese Weise anrollt, war dann doch eine Überraschung, allerdings eine angenehme. Die Neustadter Feuerwehr und die Kollegen vom Technischen Hilfswerk (THW) hatten den Baum für ihre „Patengemeinde“ im Neustadter Wald geschlagen, zur Verfügung gestellt hatte ihn ein Privatmann. Gut 15 Meter lang, musste das Grün in Mayschoß zunächst noch etwas gestutzt werden. Per Hubsteiger wurde die Tanne dann noch von der Feuerwehr geschmückt. Jetzt leuchtet der Christbaum von der Ortsmitte aus weit in das Dorf hinein. Zum ausführlichen Artikel