Feuerwehr und Deutsches Rotes Kreuz (DRK) konnten sich während des Lockdowns nur eingeschränkt um den Nachwuchs kümmern. Allmählich läuft die Jugendarbeit jetzt wieder an: Bei der Feuerwehr mit ersten gemeinsamen Übungen, während das Jugendrotkreuz zunächst auf ein Online-Programm setzt.

Das Hauptproblem der Jugendfeuerwehr in der Pandemie: Ihre Betreuer sind allesamt aktive Wehrleute. „Da will man nicht riskieren, eine Infektion aus der Jugendfeuerwehr in die aktive Feuerwehr reinzutragen“, sagt Stadtjugendfeuerwehrwart David Traub.

Ein Online-Programm habe hin und wieder im Raum gestanden, in einigen Gruppen hätten die jeweiligen Leiter Übungen per E-Mail verschickt. Zu Weihnachten habe es auch kleine Geschenke für die Kinder gegeben. So richtig läuft der Betrieb aber erst seit wenigen Wochen wieder, als für die Jugendfeuerwehr die erste Übung nach der Corona-Pause anstand. Einen „Riesenaufwand“ habe man betrieben, erzählt Traub. So seien die Jugendlichen in feste Gruppen eingeteilt worden, die sich zu unterschiedlichen Zeiten treffen. Es gilt das gleiche Hygienekonzept wie bei der aktiven Wehr: Die Übung findet im Freien statt, es werden Masken getragen, und vorher wird ein Selbsttest gemacht. „Die Kinder haben sich super verhalten, als wäre das das Normalste der Welt“, sagt Traub.

Keine Treffen seit dem Lockdown

Auch bei der Neustadter Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat sich die Jugendgruppe seit dem Lockdown nicht mehr treffen können, berichtet Jugendleiterin Louisa Herrmann. Auch gemeinsame Übungen mit der Jugendfeuerwehr und der Jugendgruppe des Technischen Hiilfswerks (THW) oder Veranstaltungen wie den DRK-Familientag im Holidaypark habe man absagen müssen. „Ein bisschen traurig ist das schon“, sagt Herrmann. „Die praktischen Übungen haben wir immer gerne gemacht.“

Seit die wöchentlichen Treffen mit ihrer Gruppe ausgefallen sind, habe sie per WhatsApp den Kontakt zu den Jugendlichen gehalten. Um neben ihrem Studium und der Mitarbeit beim Rettungsdienst und später auch im Impfzentrum noch die Jugendgruppe zu stemmen, habe ihr aber einfach die Zeit gefehlt.

Mitgliederschwund noch nicht absehbar

Mittlerweile habe sie ein paar Helfer dazugewonnen, und Online-Treffen seien in Planung. „Wir wollen auf die Kinder eingehen und machen, was sie interessiert“, sagt Herrmann. Anstatt praktischer Erste-Hilfe-Übungen könnten dann zum Beispiel theoretischer Unterricht oder Gastvorträge, in denen DRK-Mitarbeiter aus dem Rettungsdienst berichten, auf dem Programm stehen.

Ob während der Corona-Krise viele Jugendliche abgesprungen sind, können beide Gruppenleiter noch nicht genau sagen. „Im Landesverband haben einige Eltern ihre Kinder abgemeldet, wie man es ja auch bei Sportvereinen sieht“, sagt Traub. „Ob es auch bei uns so ist, werden wir in den nächsten Wochen sehen.“ Beim Jugendrotkreuz haben einige ältere Jugendliche Interesse gezeigt, in den aktiven Rettungsdienst zu wechseln. „Und wir suchen auch noch Nachwuchs ab acht Jahren“, so Herrmann.