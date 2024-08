Die Neustadter Feuerwehr war am Mittwochnachmittag gleich zweimal gefordert, um verletzten Ausflüglern zu helfen. Beide Einsätze waren für die Feuerwehr anstrengend und schweißtreibend.

Kurz nach 14 Uhr kam es am Mittwoch bei einer Mountainbiker-Gruppe aus Franken, die im Wald zwischen Speierheld-Hütte und Hambacher Schloss unterwegs war, zu einem Sturz. Eine Bikerin verletzte sich dabei laut Feuerwehr am Bein. Zur Unterstützung des Rettungsdienstes wurde die Feuerwehr ebenfalls alarmiert. Am Parkplatz des Hambacher Schlosses erwartete eine Sportgruppe der Polizei mit Mountainbikes die Feuerwehr-Einsatzkräfte und führte sie zur Unfallstelle. Dabei mussten die Wehrleute mit ihrer Ausrüstung fast zwei Kilometer weit laufen. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde die Verletzte dann in einer Schleifkorbtrage über den Wanderpfad rund eineinhalb Kilometer zum Pfadfinderplatz in der Freiheitstraße transportiert. Mit Notarztbegleitung wurde die Frau zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Kurz nach 17 Uhr dann der nächste Einsatz. Diesmal meldete der Rettungsdienst einen verletzten Wanderer im Bereich der Scheffelwarte oberhalb des Kübelwegs. Eine Person aus einer Wandergruppe war gestürzt und hatte sich einen Bruch am Fuß zugezogen. Aufgrund der starken Vegetation konnte der Rettungsdienst die Unfallstelle nicht anfahren. Folglich war abermals die Feuerwehr gefragt. Der Wanderer wurde zunächst erstversorgt und dann von den Wehrleuten im Schleiftragekorb zum Rettungswagen getragen. Am Rettungswagen meldete sich noch ein weiterer Wanderer aus der Gruppe und sagte, dass er eine Platzwunde am Kopf habe. Beide Verletzten wurden deshalb vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An der Scheffelwarte war die Neustadter Wehr mit 20 Kräften sowie vier Fahrzeugen und zwei Geländemotorrädern im Einsatz.