Aufregender Einsatz für die Neustadter Feuerwehr am Sonntagnachmittag: An der Hellerhütte war kurz nach 14 Uhr ein zehnjähriger Junge vermisst gemeldet worden. Erwachsene hatten mit ihrer Suche keinen Erfolg, daher wurde die Feuerwehr zu Hilfe gerufen. Einige Wehrleute eilten direkt zur Hütte, während die Facheinheit Information und Kommunikation die Einsatzleitung im Kaltenbrunner Tal aufbaute, um von dort aus den Einsatz zu koordinieren. Wehrleute der Löschzüge Süd und Stadtmitte kontrollierten die verschiedenen Wege zur Hütte. Außerdem war die Kradstaffel mit sechs Geländemaschinen im Einsatz. Ferner wurde gemeinsam mit einem Elternteil der Weg abgefahren, den die Familie gelaufen war. Nach gut einer Stunde die Erlösung: Der Junge wurde daheim in Hambach gefunden. Er war wohlauf. Noch offen ist laut Feuerwehr, was den Jungen dazu brachte, sich alleine auf den Heimweg zu machen. Bei der Anfahrt zur Hütte hatte die Feuerwehr immense Probleme, da die Waldwege an der Kaltenbrunnerhütte zugeparkt waren. Um weiterzukommen, schoben die Feuerwehrleute sogar ein Auto zur Seite. Die Feuerwehr weist angesichts der hohen Waldbrandgefahr darauf hin, „die Waldwege beziehungsweise die Einfahrten unbedingt frei zu halten, die Einsatzfahrzeuge benötigen unbedingt eine Wegbreite von drei Metern“.