Einen Einsatz der besonderen Art hat die Freiwillige Feuerwehr am Mittwoch im Neustadter Hetzelstift bewältigt. Im Krankenhaus musste sie einem Mann helfen, der einen Fingerring nicht mehr abziehen konnte, während der Finger weiter anschwoll. Da alle vom medizinischen Personal angewandten Mittel erfolglos blieben und auch die Kollegen in der Unfallklinik nicht weiterhelfen konnten, wurde die Feuerwehr gerufen. Da auch deren erste Versuche scheiterten, wurde schließlich mit einer kleinen Akkuflex gearbeitet, unterstützt durch eine auseinander gebogene Pinzette, die zwischen Finger und Ring geschoben wurde, und ständige Kühlung mittels Wasser. Am Ende konnte vermeldet werden: Ring ab, Finger heil.