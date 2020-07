Auf dem Panoramaweg in der Wallgasse, in Höhe des Kurfürst-Rupprecht-Gymnasiums, drohte am Sonntag der Ast von einem Baum abzustürzen. Eine Passantin benachrichtigte gegen 7.45 Uhr die Feuerwehr, die mit elf Einsatzkräften die Baumkrone zurechtschnitt.