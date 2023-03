Die Neustadter Feuerwehr war am Mittwochmittag im Ärztehaus in der Europastraße gefordert. Dort war es laut Feuerwehr zu einer Störung am Aufzug gekommen, in dem sich eine erwachsene Person und ein Kind befanden. Mitarbeiter im Ärztehaus waren auf die Situation aufmerksam gemacht worden und setzten den Notruf ab. Beim Eintreffen von Rettungsdienst und Feuerwehr stand der Aufzug im Erdgeschoss , aber die Tür öffnete sich nicht. Die Feuerwehr setzte spezielle Aufzugschlüssel ein und konnte so die beiden Personen aus dem Aufzug befreien. Beide waren laut Feuerwehr unverletzt und wohlauf. In Absprache mit dem Hausmeister wurde der Aufzug stillgelegt, er muss nun von einer Fachfirma überprüft werden.