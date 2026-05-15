Ein zugeflogener Kanarienvogel hat am Mittwochabend einen Feuerwehreinsatz in der Winzinger Straße in Neustadt ausgelöst. Das teilte die Feuerwehr Neustadt mit.

Der Vogel war in die Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses geflogen. Die Bewohner brachten das Tier zunächst in der Gästetoilette in Sicherheit und verständigten anschließend die Feuerwehr, nachdem sich kein Besitzer finden ließ.

Die Einsatzkräfte nahmen den geschwächten und am Flügel verletzten Vogel auf und brachten ihn zu einer Feuerwehrtierärztin. Dort wurde das Tier versorgt und in Obhut genommen.

Da der Kanarienvogel beringt war, besteht nach Angaben der Feuerwehr die Möglichkeit, den Züchter oder Besitzer ausfindig zu machen.