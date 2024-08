Zu einer nicht alltäglichen Tierrettung rückte die Neustadter Feuerwehr am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in die Hans-Geiger-Straße auf der Hambacher Höhe aus. Ein Anwohner bemerkte auf dem Gehweg eine freilaufende, vermutlich ausgebüxte Schildkröte. Damit das Tier nicht überfahren wird, nahm er es auf und verständigte die Feuerwehr. Zwei Wehrleute fuhren in die Hans-Geiger-Straße und holten die Schildkröte in einer Tierbox ab. Die Feuerwehrtierärztin untersuchte das Tier auf der Hauptfeuerwache, nahm es über Nacht in ihre Obhut und brachte es am Donnerstagmorgen ins Neustadter Tierheim. Die Feuerwehr betont, dass die Besitzer der Schildkröte nach wie vor gesucht werden: „Sollte jemand aus dem Bereich Hans-Geiger-Straße eine Schildkröte vermissen, kann er sich an die Neustadter Feuerwehr oder das Tierheim, Telefon 06321 17096, wenden.“