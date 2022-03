Zu einem nicht alltäglichen Einsatz ist die Lambrechter Feuerwehr am späten Freitagnachmittag gerufen worden. Auf einem etwa vier Meter hohen Verkehrsspiegel in der Hauptstraße hockte ein verängstigter Marder, der sich offensichtlich nicht mehr aus dieser Höhe heruntertraute. Die Feuerwehrleute fingen ihn mithilfe einer Tieraufbewahrungsbox ein. Dem Augenschein nach, so die Feuerwehr, war das Tier unverletzt und konnte nach kurzer Zeit wieder freigelassen werden.