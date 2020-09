Als der Neustadter „Stadtsheriff“ Jürgen Brenner und seine Frau am Dienstagabend nach Hause laufen, hören sie ein aufgebrachtes Maunzen. Ein Katzenjunges hat sich in die Ecke eines erst aufgestellten Baugerüsts an einem Haus gedrängt. Die Brenners halten es für zu gefährlich, das Kätzchen dort sitzen zu lassen.

Der erste Versuch, das Tier zu fassen, um es an einen sicheren Ort zu bringen, schlägt fehl. Denn das Kätzchen ist verängstigt und wehrt sich. Kurzerhand holt Jürgen Brenner, der in der Nähe wohnt, Handschuhe aus dem Keller. Beim zweiten Versuch gelingt es ihm, die Katze im Nacken zu packen und in einem nahegelenenen Gebüsch auszusetzen. In der Hoffnung, die Mutter möge es dort finden.

Erst mal in Quarantäne

Am Mittwochmorgen meldet sich das Ordnungsamt bei Brenner: Ein Anwohner – Brenners Nachbar – habe angerufen, er habe die ganze Nacht das Schreien einer Katze gehört. Vielleicht ist sie ja in Gefahr, dachte sich der Nachbar. Wenig später wird das Tier hinter einem Gebüsch in einem zwei Meter tiefen Graben in der Rittergartenstraße gefunden. Weil seine Rufe immer leiser werden, wendet sich Brenner an die Feuerwehr. Die rückt mit sieben Kameraden an. Sie bahnen sich einen Weg zum Schacht und holen das Tier über eine Leiter raus. „Das Tier zeigte ganz schön Zähne“, wie Feuerwehr-Sprecher Bernd Kaiser mitteilt. Dennoch gelingt es, die Katze in eine Transportbox zu setzen. Nächster Halt: Tierheim. Denn ein Halter kann auf die Schnelle nicht ausfindig gemacht werden, ebenso wenig die Katzenmama.

Im Tierheim kommt das Kätzchen erst einmal – wie alle Fundtiere – in Quarantäne. Laut dem Vorsitzenden des Tierschutzvereins, Werner Bösel, wird am Donnerstag eine Tierärztin das Junge gründlich unter die Lupe nehmen. Rein äußerlich hat es die Aufregung der vergangenen zwei Tage wohl gut weggesteckt, so Bösel. „Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es tatsächlich einen Halter gibt, sondern glaube, dass es sich um ein freilebendes Tier handelt.“ Trotzdem werde ein Foto des Kätzchens auf die Facebook-Seite des Tierheims gestellt, vielleicht kennt ja jemand das Tier oder den Halter.