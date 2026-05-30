Während in der Innenstadt die Vorbereitungen für das Demokratiefest begannen, wurde die Neustadter Feuerwehr am Freitagmittag in die Friedrichstraße gerufen. Ein Bürger hatte in der Tiefgarage einer Bank zwei Jungvögel entdeckt und machte sich Sorgen um deren Zustand. Beide Vögel wirkten schwach und machten nicht den Eindruck, die Tiefgarage aus eigener Kraft verlassen zu können. Vier Wehrleute fuhren zum Fundort und entdeckten die Tiere auf ein einer Treppe. Den Wehrleuten gelang es, beide Vögel in eine Transportbox zu locken. Augenscheinlich sind beide verletzt, teilt die Feuerwehr zum Zustand der Tiere mit. Über die Einsatzzentrale wurde die Feuerwehrtierärztin verständigt, die sich in ihrer Praxis um die beiden Vögel kümmerte. Da es sich wahrscheinlich um Jungkrähen handelt, wird die Ärztin für die weiteren Schritte einen Züchter kontaktieren.