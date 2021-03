Die Feuerwehr Lambrecht wurde am Montag um 19.25 Uhr zu einer Personensuche in den Wald in der Luhrbachstraße in Lambrecht alarmiert. Wie das Presseteam der Wehr mitteilt, hatte ein Radfahrer einen stark alkoholisierten Mann am Boden liegend vorgefunden, der nicht mehr selbst in der Lage war, den Wald aus eigener Kraft zu verlassen. Der Radler alarmierte daraufhin den Rettungsdienst. Die Feuerwehr wegen der einbrechenden Nacht und der sinkenden Temperaturen zusätzlich zur Unterstützung und Suche der Person hinzugerufen. Der Gesuchte wurde schnell gefunden und seiner Familie übergeben.