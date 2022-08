Am Samstag gegen 7.30 Uhr ist die Neustadter Feuerwehr wieder in Richtung Hambacher Schloss ausgerückt. Im Einsatz waren rund 30 Kräfte des Löschzugs Süd und der Stadtmitte. Dort hatte ein Waldbrand am Mittwoch gut sieben Hektar Fläche vernichtet. Seither laufen immer wieder Nachlöscharbeiten, zumal es trotz des leichten Wetterumschwungs kaum geregnet hat, es aber sehr windig ist. Immer wieder keimen Glutnester auf, zum Teil schlagen kleine Flammen aus dem Boden. Wie Oberbürgermeister Marc Weigel auf Nachfrage informierte, war der Einsatz gegen 11.30 Uhr beendet. Nach Einschätzung der Feuerwehr werde es auch in den nächsten Tagen zu solchen Alarmen kommen. Entlang der Zufahrtsstraße zum Schloss wird nun laut OB ein Teil des Parkstreifens gesperrt, damit die Feuerwehr besseren Zugang zu dem Brandareal hat.