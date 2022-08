Die Löschzüge Mußbach, Gimmeldingen und Königsbach der Neustadter Feuerwehr sind am Freitagabend zu einem Flächenbrand alarmiert worden. Ein aufmerksamer Bürger hatte nach Angaben von der Feuerwehr-Webseite gegen 21.10 Uhr hinter dem Sportplatz am Heidweg in Mußbach, zwischen Bolzplatz und Bahnlinie, einen Feuerschein entdeckt. Wegen der Trockenheit aktuell und der Gefahr der schlagartigen Ausbreitung wählte er den Notruf. Feuerwehr und Polizei entdeckten die Einsatzstelle in einem Gartengrundstück hinter den Bahngleisen, im Dreieck zwischen der L532 und der B38. Auf dem Grundstück war ein Gartenfeuer entzündet worden, das in der Dunkelheit weithin sichtbar war. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte der Gartenbesitzer es bereits gelöscht, die Wehrleute mussten nicht mehr tätig werden. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 32 Wehrleuten im Einsatz.